Criciúma e Atlético-GO conquistaram juntos o acesso à elite nacional em 2023, mas foram rebaixados à Série B no ano passado. Faltando três rodadas para a definição dos quatro clubes que disputarão a próxima Série A, os dois sonham com a vaga na principal competição do país. A realidade, no entanto, é que o Dragão (51 pontos) está bem distante da meta, enquanto a equipe catarinense (56 pontos) saiu do G4, mas ainda tem chances concretas de retornar ao grupo de elite. O futuro dos dois times começa a ser definido na tarde deste domingo (9), às 17 horas, no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), pela 36ª rodada da Série B.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, escalações prováveis)\nA matemática não é nada favorável ao time rubro-negro, que, antes do início da rodada, tinha menos de 1% de chance de acesso. O Dragão precisa vencer os três adversários restantes: Criciúma, Operário-PR e a Chapecoense. Ou seja, no caminho da equipe goiana, há um trio de clubes do Sul a ser superado.