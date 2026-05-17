No calendário do Atlético-GO em 2026, só resta a Série B. Eliminado na 5ª fase da Copa do Brasil nos pênaltis, o time atleticano tenta conquistar o acesso à elite nacional e busca um resultado positivo na noite deste domingo (17), a partir das 18h30, no Estádio Heriberto Hulse, diante do Criciúma. As duas equipes estão separadas por um ponto e, caso o Dragão ganhe, ultrapassa o adversário e fica próximo do G6.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e arbitragem)\nO Atlético-GO soma 11 pontos, um a menos que a equipe catarinense (12 pontos), e vem de vitória expressiva, como visitante, sobre o Ceará (1 a 0). A equipe goiana pretende ampliar a marca de rodadas sem derrota nesta Série B – já tem cinco jogos de invencibilidade, com três vitórias (sobre Londrina, Avaí e Ceará) e dois empates (com Botafogo-SP e Juventude).