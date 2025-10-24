Em reta final decisiva pelo objetivo do acesso, o Goiás visita o Criciúma na noite deste sábado (25), a partir das 20h30, no Estádio Heriberto Hülse. Pela 34ª rodada da Série B, o esmeraldino tem confronto direto no pelotão de cima da tabela de classificação e deseja vencer, pela 1ª vez na história, a equipe catarinense fora de casa.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis, arbitragem e ingressos)\nNa rodada passada, depois de perder em casa para a Chapecoense por 3 a 1, o Goiás caiu para a 6ª posição da Segundona, com 52 pontos. O Criciúma, por sua vez, empatou em 1 a 1 com o Avaí fora de casa, no clássico estadual, e ficou em 3º lugar, com 54 pontos.\nCom tanto equilíbrio na briga por vaga na elite, o duelo deste final de semana possui contornos tensos de decisão. Qualquer um que sair derrotado de campo pode se complicar na reta final, sobretudo o Goiás, que ainda terá pela frente outros quatro confrontos diretos contra atuais postulantes ao acesso.