O Goiás enfrenta o Criciúma, líder da Série B, neste sábado (15), fora de casa, no Estádio Heriberto Hülse, às 16 horas, pela 22ª rodada. A equipe esmeraldina busca pontuar para entrar na zona de playoff e quer usar o retrospecto positivo no confronto a seu favor. Além disso, contará com os retornos de Wellington Rato e Tadeu, novamente relacionados após período afastados por lesão.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem e escalações)\nNa rodada passada, o time goiano voltou a vencer ao bater o Londrina por 1 a 0, com gol de Kadu Sousa, que vive boa fase. O Goiás chegou aos 32 pontos e, antes do início da 22ª rodada, ocupa a 8ª colocação, em um bolo de equipes com a mesma pontuação. Todas estão a apenas um ponto do Novorizontino, 6º colocado e primeiro time dentro da zona de playoff.