A Série B tem um duelo que vale muito neste final de semana. O Vila Nova, que iniciou a 18ª rodada na vice-liderança, visita o Criciúma, que busca defender a liderança. O confronto de Tigres está marcado para este sábado (18), a partir das 16 horas, no Estádio Heriberto Hülse.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem e escalações prováveis)\nTanto o Criciúma quanto o Vila Nova dependem apenas de si para terminar a rodada na liderança da Série B. Para isso, basta uma vitória simples no confronto direto. A equipe catarinense está com 33 pontos na tabela de classificação, contra 31 pontos do time goiano. Ambos possuem nove vitórias cada um.\nO Vila Nova terá de arcar com a ausência dos atacantes André Luís, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Ryan, que sofreu uma lesão no joelho e passou por cirurgia. O volante Willian Maranhão, com desconforto no adutor direito, também não joga. O centroavante Rafa Silva iniciou transição física na semana passada, mas não deve ficar disponível.