A segunda goleada sofrida em 11 dias aumentou a pressão no Goiás. Durante o jogo contra o Operário-PR no último domingo (21), os presidentes Aroldo Guidão (do Conselho de Administração) e Paulo Rogério Pinheiro (do Conselho Deliberativo) tiveram uma conversa na Serrinha para debater uma possível mudança no comando técnico do clube. Nenhuma decisão foi tomada e/ou divulgada pelo Goiás.\nDuas situações pesam nas conversas. Uma delas é a pressão de parte dos conselheiros e parte da torcida para que Daniel Paulista seja demitido.\nA outra, que é defendida pela direção de futebol e exposta pelo treinador em algumas entrevistas, é que o elenco esmeraldino possui problemas que podem ser resolvidos na janela de transferências e que os desfalques explicam a queda de rendimento coletivo da equipe.\nO clima no Goiás depois do jogo contra o Operário-PR, no domingo, era de que a demissão de Daniel Paulista seria anunciada a qualquer momento. O treinador concedeu entrevista após a partida, com o diretor de futebol Michel Alves presente na sala de coletiva.