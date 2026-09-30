Cristiano Ronaldo abandonou nesta quarta-feira (30) a concentração da seleção portuguesa e não vai disputar os próximos jogos da equipe pela Liga das Nações. O astro veterano, de 41 anos, alegou que sua decisão foi motivada pelas declarações do técnico Jorge Jesus, sem especificar o que teria causado o atrito entre os dois.\nMinutos antes da decisão do jogador, Jesus havia afirmado que o atleta treinaria normalmente junto com o grupo, em meio à insatisfação dele por não ter participado da partida contra a Noruega, no domingo (27), quando Portugal venceu por 2 a 1.\n"A seu tempo, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipe nacional, à qual sempre me dediquei", escreveu Cristiano Ronaldo no Instagram. "Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção."