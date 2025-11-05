Cristiano Ronaldo afirmou que não sonha em ganhar a Copa do Mundo antes de se aposentar.\n"Se me perguntam se eu tenho o sonho de ganhar a Copa do Mundo, eu digo que não, não é um sonho. Isso vai definir o quê? Se eu sou um dos melhores da história? Ganhar uma competição de seis ou sete jogos? Isso é justo?", disse Cristiano ao jornalista Piers Morgan.\nO português já disputou cinco Copas do Mundo e deve jogar a sexta e última no ano que vem. A melhor campanha com a seleção foi um quarto lugar, em 2006, na Alemanha. Ele tem oito gols marcados no torneio.\nLeia também\n+Lelê deixa aberta possibilidade de ficar no Atlético-GO em 2026\nAPOSENTADORIA E BILIONÁRIO NO FUTEBOL\nHoje com 39 anos, o português vê a aposentadoria se aproximar. Mas Cristiano se diz preparado para o novo momento da vida "mais família", uma vez que se planeja para o futuro desde os 25.