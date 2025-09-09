Portugal venceu a Hungria, de virada, por 3 a 2 e contou com Cristiano Ronaldo igualando o recorde de gols em Eliminatórias para se manter na liderança do Grupo F da disputa entre seleções europeias.\nPela 2ª rodada, a Hungria saiu na frente jogando em casa, mas viu Portugal empatar com Bernardo Silva e virar com CR7. Os mandantes ainda voltaram a igualar, mas João Cancelo garantiu a vitória no fim.\nO tento de número 943 na carreira também garantiu mais um recorde ao camisa 7 português: ele igualou Carlos Ruiz, da Guatemala, como jogador com mais gols na história das Eliminatórias para a Copa do Mundo, com 39 gols.\nLeia também\n+Goiás perde favoritismo de título e acesso após nova derrota; veja probabilidades de Vila Nova e Atlético-GO\nCom a vitória, Portugal chegou aos seis pontos e ampliou sua liderança no Grupo F. Já a Hungria ficou com apenas um ponto, em terceiro lugar.