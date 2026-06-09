Em sua sexta Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo não é mais o principal destaque da seleção de Portugal, que encara Colômbia, República Democrática do Congo (RDC) e Uzbequistão pelo Grupo K.\nAinda assim, Cristiano Ronaldo tem um recorde para chamar de seu, e que pode ser ampliado. CR7 é o único atleta que fez gols em cinco Copas diferentes. Agora, pode emplacar o sexto Mundial com gols.\nGuto Miguel quer foco na categoria júnior antes do profissional e comenta título de Roland Garros: "Ficha não caiu"\nPrimeiro rival português, a RDC disputa sua segunda Copa. O principal nome da seleção africana é Wissa, atacante que fez sucesso no Brentford, da Premier League, o que lhe rendeu uma transferência milionária para o Newcastle.\nJá a seleção do Uzbequistão tem sua principal estrela no banco de reservas: o técnico italiano Fabio Cannavaro, zagueiro que levantou a taça na Copa de 2006 a primeira de Cris Ronaldo.