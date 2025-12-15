Leonardo Jardim não é mais técnico do Cruzeiro. A equipe mineira anunciou a saída do português nesta segunda-feira (15), um dia após a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil.\nJardim encerra um ciclo iniciado em fevereiro e que acabou sem títulos. O clube, agora, busca um substituto para 2026.\nGoiás muda apresentações de diretor e técnico, enquanto jogadores da base iniciam pré-temporada\nEle comandou o elenco em quatro torneios: Campeonato Mineiro (eliminado na semifinal), Sul-Americana (eliminado na fase de grupos), Brasileirão (3º lugar) e Copa do Brasil (eliminado na semifinal).\nO último jogo do português no cargo acabou de maneira amarga. O Cruzeiro até reverteu a desvantagem do jogo de ida ao vencer o Corinthians em Itaquera, mas acabou perdendo a vaga na final da Copa do Brasil após pênaltis.