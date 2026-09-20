O Cruzeiro venceu o Vitória por 3 a 1 neste domingo (20), de virada, no Barradão, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Renê abriu o placar para os mandantes, e Arroyo, Villalba e Matheus Pereira anotaram para os visitantes.\nO resultado faz o time de Artur Jorge se manter na cola do G4. O Cruzeiro segue na sexta posição, mas agora com 45 pontos - um a menos que Bahia e Athletico-PR, se enfrentam às 19h30 deste domingo.\nDo outro lado, a derrota só não foi pior para o Vitória por conta de outros resultados. O time de Jair Ventura segue com 33 pontos, ocupando a 13ª posição. Corinthians e Internacional, 14º e 18º, foram derrotados, e o Grêmio, primeiro no Z-4, empatou. Mirassol e Vasco, 15º e 16º, venceram.\nCOMO FOI O JOGO\nVitória x Cruzeiro no Barradão teve dois tempos distintos. No primeiro, domínio dos mandantes. Mesmo ficando menos com a bola, o time de Jair Ventura foi mais incisivo nas chances que criou, finalizando nove vezes, contra quatro do rival.