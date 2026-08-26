Em um clássico quente, Cruzeiro e Atlético-MG empataram por 1 a 1 no Mineirão nesta terça-feira (25), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.\nCom esse resultado, quem vencer na volta, na Arena MRV, no dia 1º de setembro, ficará com a vaga na próxima fase da competição.\nDois golaços no segundo tempo definiram o empate nesta noite. Aos 14 minutos, Keny Arroyo abriu o placar para o Cruzeiro com um chute forte de fora da área, acertando o ângulo do gol defendido por Éverson. Aos 24, foi a vez de Renan Lodi balançar as redes para os visitantes, após ótima jogada coletiva.\nLesão de Ruan, do Atlético-MG, causou apreensão no Mineirão. Aos 17 minutos, o zagueiro foi deslocado por Kaio Jorge em uma disputa de bola aérea e aterrissou com a cabeça no gramado. O protocolo de concussão foi acionado, e o jogador foi substituído pelo jovem Vitão. Depois, ele foi encaminhado de ambulância para um hospital de Belo Horizonte para realizar exames.