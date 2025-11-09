Cruzeiro e Fluminense ficaram no empate sem gols na tarde deste domingo (9), no Mineirão, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi franco, mas acabou sendo mais um a ficar marcado por polêmicas de arbitragem com expulsão anulada de Matheus Pereira.\nMais de 40 mil torcedores acompanharam a partida no Mineirão. A Raposa teve mais finalizações, porém, não conseguiu ser efetivo diante de mais uma boa atuação de Fábio. Os visitantes assustavam nos contra-ataques.\nO resultado não foi bom para ninguém. O Cruzeiro perdeu a oportunidade de encostar de vez nos líderes com o tropeço em casa, enquanto o Tricolor das Laranjeiras não conseguiu se consolidar na zona de classificação para a Libertadores.\nAgora, as equipes só voltam a campo depois da Data Fifa. O Fluminense terá o clássico contra o Flamengo no dia 19 de novembro, quarta-feira, enquanto o Cruzeiro visita o Juventude, no dia seguinte.