Com golaços de Matheus Pereira e Kaio Jorge, o Cruzeiro venceu o Internacional por 2 a 1 neste sábado (23), em confronto pela 21ª rodada da Série A do Brasileiro. Tabata foi o autor do único tento da equipe colorada.\nCom o resultado, o Cabuloso chegou a 41 pontos no torneio e finalizou o sábado na vice-liderança, a frente do Palmeiras por dois pontos e encostado no Flamengo, líder com 43. O Colorado se manteve com 24 conquistados em 20 partidas.\nAs equipes voltam a campo na próxima semana: o Cruzeiro visita o Galo pelo primeiro clássico da Copa do Brasil, na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), enquanto o Inter recebe o Fortaleza no Beira-Rio no domingo, pelo Brasileirão, às 20h30.\nO goleiro do Inter fez duas belas defesas durante o confronto, e "cancelou" goleada do Cruzeiro. Além dos golaços de Matheus Pereira e Kaio Jorge, Wanderson e Romero também ficaram muito perto de balançar as redes.