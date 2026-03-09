O Cruzeiro é o campeão mineiro de 2026. A equipe venceu o Atlético-MG por 1 a 0, neste domingo (08), e levantou a taça no Mineirão. Kaio Jorge foi o autor do gol do título.\nO atacante do Cruzeiro estava tendo uma noite apagada até marcar. Kaio Jorge finalizou apenas uma vez ao gol e conseguiu balançar as redes. Ele termina o estadual como artilheiro, com 7 tentos anotados.\nA final terminou com uma briga generalizada. No último minuto, Everson fez uma defesa e disputou o rebote com Christian, que acertou a cabeça do goleiro do Atlético. Everson não gostou e partiu para cima do meio-campista. Jogadores de ambas as equipes chegaram para a confusão, que teve empurrões e socos.\nO Cruzeiro volta a ser campeão estadual depois de 7 anos. O último título mineiro do Cruzeiro tinha sido em 2019 -de lá para cá, o Atlético foi campeão seis vezes seguidas. O Cruzeiro chega ao 39º título do Campeonato Mineiro, encurtando a distância para o Atlético, que é o maior campeão, com 50 taças.