O Cruzeiro alcançou neste domingo (25) seu segundo título da tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe celeste derrotou o São Paulo por 2 a 1, no estádio do Pacaembu, e repetiu a conquista obtida em 2007.\nEm seu triunfo anterior, a formação celeste havia superado o próprio São Paulo, nos pênaltis -com heroísmo do goleiro Rafael, que hoje defende o time do Morumbi. Desta vez, contou com gols de William e Gustavinho para festejar no aniversário da capital paulista.\nFoi mais um golpe para o torcedor do São Paulo, que não teve poucos nos últimos dias. A semana teve renúncia do presidente Julio Casares -em um dia de operação policial que investiga suposto esquema de corrupção - e duas derrotas do time profissional, para a Portuguesa e para o Palmeiras.\nNa decisão, o Cruzeiro começou a partida de maneira melhor e abriu o placar aos 12 minutos. Baptistella bateu escanteio da direita, no segundo pau, e o goleiro João Pedro saiu mal do gol. William subiu com liberdade e balançou a rede.