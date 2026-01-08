O Cruzeiro negou a terceira proposta do Flamengo por Kaio Jorge. O clube carioca segue insistindo na contratação do artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro, mas esbarra em rival decidido no mercado.\nTERCEIRA RECUSA\nA oferta na mesa da Raposa era avaliada em 30 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões). O Rubro-Negro chegou a envolver Everton Cebolinha em uma das propostas, mas, dessa vez, ofereceu apenas compensação financeira.\nVolante ex-Atlético-GO diz iniciar "novo ciclo" no Vila Nova e quer conquistar títulos\nA insistência do Flamengo vem mesmo depois de a Raposa decretar a negociação como encerrada, como o UOL revelou.\nO clube mantém o pé pela pedida de 50 milhões de euros (aproximadamente, R$ 314 milhões) pelo atacante, considerado pilar absoluto do elenco cruzeirense.\nO jogador, por sua vez, não se opõe ao movimento para o Flamengo. O projeto apresentado é sedutor, e o estafe trabalhava nos bastidores para que o Cruzeiro, pelo menos, ouvisse a proposta rubro-negra.