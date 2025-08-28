O Cruzeiro mostrou autoridade mesmo diante de uma Arena MRV lotada nesta quarta-feira (27), superou o rival Atlético-MG por 2 a 0 e saiu em vantagem na briga por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil.\nDois convocados de Carlo Ancelotti decretaram o resultado do clássico mineiro: Fabrício Bruno fez um golaço, e Kaio Jorge, com assistência justamente do zagueiro, completou o placar. Ambos vão representar a seleção brasileira nos próximos jogos das Eliminatórias, contra Chile e Bolívia.\nO clássico que define o classificado das quartas ocorre no próximo dia 11 (uma quinta-feira), a partir das 19h30, no Mineirão. Quem avançar no placar agregado vai encarar o vencedor de Athletico x Corinthians.\nA torcida do Atlético-MG até caprichou na festa: lotou a Arena MRV, levantou um mosaico enorme aos 13 minutos e tentou empurrar o elenco do Galo diante de seu maior rival. O time até respondeu bem no começo do 1º tempo, mas acabou neutralizado por um adversário que soube usar o tempo para esfriar a temperatura do embate.