Maior campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro está de volta às semifinais do torneio após um hiato de seis anos. Hexacampeã, a equipe comandada pelo técnico Leonardo Jardim garantiu seu lugar entre os quatro melhores na noite desta quinta-feira (11), com nova vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte.\nKaio Jorge, que já havia marcado um dos gols no triunfo pelo mesmo placar no jogo de ida, na Arena MRV, abriu o placar logo aos quatro minutos de partida no Mineirão, freando qualquer reação do adversário. Aos dois minutos do segundo tempo, o atacante ampliou, selando a classificação.\nPresente na última convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, o atacante de 23 anos é o artilheiro do Cruzeiro na temporada, com 20 gols em 33 partidas.\nNa próxima fase, o Cruzeiro vai encarar o Corinthians, que eliminou na quarta (10) o Athletico Paranaense. O confronto será a reedição da final de 2018, quando o time mineiro conquistou seu último título da competição.