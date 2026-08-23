Quatro dias depois de ser eliminado pelo Flamengo nas oitavas de final da Libertadores, o Cruzeiro pôde saborear rápida vingança ao virar sobre o rubro-negro no Mineirão na noite deste sábado (22), pelo Campeonato Brasileiro.\nO resultado manteve o time carioca na vice-liderança do Nacional, três pontos atrás do Palmeiras, que entra em campo na tarde deste domingo (23), em casa, contra o Vasco.\nA vingança cruzeirense teve requintes de crueldade que só o futebol pode proporcionar. Pedro, artilheiro do torneio, abriu o placar para o Flamengo ainda na primeira etapa, aos 21 minutos. Com isso, o clube pôde sonhar em dormir no topo da tabela, com os mesmos 48 pontos do alviverde paulista, mas à frente nos critérios de desempate.\nNa etapa final, porém, a pressão flamenguista que vinha estrangulando a saída de bola cruzeirense começou a falhar, e Arroyo aproveitou bela jogada para sentar Lino com um drible e chutar forte no canto direito do goleiro Rossi. Tudo igual no Mineirão aos 10 do segundo tempo.