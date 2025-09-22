O Cruzeiro virou, venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Mineirão, e é o vice-líder do Brasileirão. O jogo aconteceu na noite deste domingo (21) pela 24ª rodada.\nLucas Silva e Kaiki Bruno marcaram para a Raposa. Jhon Jhon havia inaugurado o placar para o Massa Bruta.\nO Cruzeiro passou a assumir a vice-liderança. A equipe foi a 50 pontos, ficando um a frente do Palmeiras (3º) e um atrás do Flamengo (1º). A Raposa, no entanto, possui dois jogos a mais disputados em relação ao Alviverde e um a mais do que o Rubro-Negro. O Bragantino mantém os 31 pontos na 9ª colocação.\nAs equipes voltam a jogar no próximo fim de semana. O Cruzeiro joga no sábado, contra o Vasco, enquanto o Bragantino encontra o Santos, no domingo.\nCOMO FOI O JOGO\nCruzeiro controle posse, mas é o Bragantino que abre o placar. Apesar dos minutos iniciais serem de controle mineiro, a equipe da casa não conseguiu converter o domínio da bola em chances de perigo. Por outro lado, a partir dos 20 minutos de jogo, foi o Bragantino que começou a finalizar no gol. Primeiro Sasha parou em Cássio, e depois Jhon Jhon balançou a rede após boa assistência de Laquintana.