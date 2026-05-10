O Sada Cruzeiro é decacampeão da Superliga Masculina de Vôlei. O time mineiro venceu o Vôlei Renata neste domingo (10) por 3 sets a 0, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e garantiu o décimo título na competição, sendo o segundo consecutivo.\nO Cruzeiro teve um desempenho dominante, muito superior no primeiro set e seguro nos dois seguintes para não dar chances à equipe de Campinas e se isolar ainda mais como o time mais vencedor da Superliga.\nA decisão começou como uma possibilidade de revanche para as duas equipes: isso porque o Vôlei Renata venceu o Cruzeiro em duas finais neste ano e ficou com os títulos da Copa Brasil e do Sul-Americano.\nAlém disso, a partida foi a reedição de outras duas finais da Superliga (de 2016 e de 2025). Em ambas os mineiros venceram o Campinas por 3 sets 1.\nA partida contra o Cruzeiro determinou uma marca amarga para o Vôlei Renata na Superliga Masculina. Foi o terceiro vice-campeonato consecutivo da equipe de Campinas na competição: além das duas derrotas para os mineiros nas finais de 2025 e 2026, o Vôlei Renata havia perdido em 2024 para o Sesi Bauru.