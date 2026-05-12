Pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil, o Goiás visita o Cruzeiro na noite desta terça-feira (12), a partir das 21h30, no Mineirão. Após empate de 2 a 2 na partida de ida, disputada no Serra Dourada, as equipes voltam a se encontrar. Quem vencer no tempo normal se classifica. Em caso de nova igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis. O clube que avançar fatura R$ 3 milhões.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e arbitragem)\nO Goiás chega para o confronto com campanha de duas vitórias e dois empates na Copa do Brasil. Eliminou o Gama nos pênaltis na 2ª fase (2 a 2 no tempo normal, e 5 a 4 nos pênaltis), goleou o Fluminense-PI na 3ª (3 a 0) e superou o Maringá-PR na 4ª (1 a 0). Já o Cruzeiro entrou direto na 5ª fase e tem apenas o empate diante do time esmeraldino.