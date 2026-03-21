Apresentado como novo treinador do Santos, Cuca deu detalhes sobre o caso de abuso sexual no qual ele se envolveu na Suíça em 1987, como foi atrás de "resolver o caso" após a saída do Corinthians e ações feitas sobre violência contra a mulher.\nO QUE ACONTECEU\nCuca afirmou que o caso de abuso sexual ficou 'apagado' por 30 anos e admitiu que nunca deu a importância necessária ao tema. "Eu sequer sabia que teve julgamento. Sequer um advogado teve. Isso aí já foi falado muitas vezes. Quando eu fui para o Corinthians, eu tive aquela enxurrada, tudo aquilo que aconteceu, eu reuni com a minha família, com a minha mulher, com as minhas filhas, e falei, vamos resolver", iniciou.\nO técnico foi condenado por estupro coletivo de uma menor de idade na Suíça, em caso nos anos 1980, durante uma excursão do Grêmio. Então jogador do Tricolor Gaúcho, Cuca e outros três jogadores foram acusados de manter relações sexuais com uma garota de 13 anos.