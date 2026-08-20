O Atlético-MG está classificado às quartas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, o time mineiro empatou com o RB Bragantino por 2 a 2, na Arena MRV, e fez valer a vantagem conquistada no jogo de ida das oitavas, quando venceu os paulistas por 1 a 0. Agora, aguarda o ganhador do confronto entre Santos e Macará-EQU.\nGol de Tomás Cuello garantiu a classificação para o Atlético nos acréscimos do segundo tempo. O Bragantino abriu o placar com Eric Ramires, e Maycon empatou para os mandantes. Na segunda etapa, Eduardo Sasha voltou a colocar o Massa Bruta em vantagem. Porém, aos 47 minutos, Cuello salvou a classificação dos mineiros com um belo chute de fora da área.\nO Atlético enfrentará Santos ou Macará-EQU nas quartas de final. Os times entram em campo nesta quinta-feira (20) (20), às 19h (de Brasília), no Estádio Bellavista, em Ambato. O Peixe só depende de um empate para avançar, por ter vencido o primeiro jogo, na Vila Belmiro, por 2 a 1.