Rebaixados à Série B na temporada passada, Cuiabá-MT e Atlético-GO sentem, na edição atual da competição, as dificuldades para formar times competitivos e capazes de brigar pelo retorno à Série A. Os dois se enfrentam novamente na noite deste domingo (24), às 20h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá, na condição de equipes de meio de tabela à procura da vitória para continuar com as chances de acesso.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, prováveis escalações)\nHá um detalhe importante. Não interessa a nenhum repetir o resultado que caracteriza a maior parte dos jogos disputados entre eles, o empate. Em onze partidas, houve uma vitória para cada lado e nove empates, pelas séries A e B e pela Copa do Brasil.\nNa Segundona nacional, o Cuiabá faz campanha superior e soma 32 pontos, contra 27 conquistados pelo Dragão. As outras duas equipes rebaixadas em 2024 se encontram em situações bem parecidas - o badalado Athletico-PR está estacionado nos 27 pontos, enquanto o Criciúma é o melhor dos quatro, com 33 pontos. Isso é um retrato das dificuldades enfrentadas pelos postulantes à Série A.