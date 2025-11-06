Pela 35ª rodada da Série B, o Goiás entra em campo na noite desta sexta-feira (6), a partir das 21h30, para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal. Depois de perder em casa para o Athletico-PR, o esmeraldino tenta se recolocar na briga pelo acesso em partida diante de um adversário que possui chances mínimas de subir.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e equipe de arbitragem)\nEntre os principais postulantes ao acesso, o Goiás será um dos primeiros a jogar na rodada. Se o alviverde conseguir somar três pontos, jogará a pressão para seus concorrentes diretos.\nEm caso de vitória, inclusive, o Goiás subirá pelo menos uma posição, pois Novorizontino (5º) e Remo (3º) se enfrentam no sábado (8), às 16 horas, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, e um deles fatalmente será ultrapassado por causa da proximidade de pontos entre as equipes. Em compensação, não há como o time goiano deixar ambos para trás nesta rodada.