Para defender a liderança da Série B, o Vila Nova visita o Cuiabá na Arena Pantanal na tarde deste domingo (14), às 17 horas, pela 13ª rodada. Com quatro vitórias consecutivas, o Tigre enfrenta uma equipe que soma duas vitórias seguidas e tenta se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento para voltar os olhos ao pelotão de cima da tabela.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e equipe de arbitragem)\nNas últimas quatro rodadas, o Vila Nova venceu Avaí (2 a 0), América-MG (2 a 1), Londrina (1 a 0) e Botafogo-SP (1 a 0). Todos eles brigam contra o descenso, sendo que três iniciaram a rodada no Z4 e o time paulista se encontra na 16ª posição. Agora, o duelo é contra o Cuiabá, que tem apenas 6 pontos a mais do que o Botafogo-SP.\nAlém do desempenho perfeito contra os cinco piores clubes do campeonato - o Tigre também venceu a penúltima colocada Ponte Preta anteriormente, por 1 a 0 -, o Vila Nova é o 3º melhor visitante da Série B, com três vitórias, dois empates e uma derrota (61,11% de aproveitamento). Somente o São Bernardo (88,89%) e o Sport (73,33%) são melhores.