Curaçao até marcou gol na sua estreia em Copas do Mundo, mas acabou goleado em um novo 7 a 1 construído pela Alemanha em um Mundial, agora no primeiro jogo do Grupo E da edição disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. A partida foi em Houston, no Texas.\nEstreantes, os curaçaoenses entraram no jogo com uma linha de cinco defensores e o plano de contra-ataques para tentar segurar a partida.\nMas a estratégia durou pouco: alemães abriram o placar já no sexto minuto de jogo. Nmecha tabelou com Wirtz e arrematou no canto direito do goleiro Room, que nem pulou.\nA Alemanha continuou criando muitas oportunidades, sem converter, enquanto os caribenhos mantinham-se recuados, atraindo os adversários e resistindo às ofensivas para tentar ameaçar em uma escapada.\nAos 20 minutos, eles conseguiram. Chegaram ao ataque após um erro alemão e, depois de algumas bolas rebatidas, sobrou para o meia Comenencia bater na entrada da área. A bola desvia na zaga alemã e trai o goleiro Neuer, caído no chão.