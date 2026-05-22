A curva 6 do Autódromo Internacional Ayrton Senna, no setor chamado bico de pato, recebeu intervenções nesta semana para o equipamento esportivo ficar em condições de sediar neste final de semana etapas do MOTO1000GP e do GP Goiás de Motovelocidade.\nDurante a passagem da Stock Car no último final de semana, alguns pilotos relataram sobre dificuldades de traçado na curva 6 e citaram que parte do asfalto ficou solto durante treinos e corridas. Esse ponto foi um dos que recebeu recapeamento depois da MotoGP.\nNa segunda-feira (18), a direção do MOTO1000GP fez uma vistoria no autódromo e identificou que apesar do problema, com uma intervenção séria possível realizar treinos e corridas neste final de semana sem maiores problemas.\nAs intervenções foram feitas na quarta-feira (20). Uma equipe da empresa de engenharia contratada pelo Estado trabalhou na curva 6 sob supervisão e de acordo com as diretrizes de segurança do MOTO1000GP e da Confederação Brasileira de Motociclismo.