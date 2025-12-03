O Mirassol está na fase de grupos da Libertadores. O clube do interior de São Paulo garantiu a vaga direta com vitória sobre o Vasco, por 2 a 0, em São Januário, ontem. O feito histórico não é por acaso.\nPara quem estava na Série D em 2020, o Leão Caipira até que chegou longe. O UOL relembra toda a campanha do Mirassol no Campeonato Brasileiro e dá detalhes sobre os processos dessa reconstrução.\nLeia também\n+Vila Nova contrata atacante Dellatorre, que estava no Coritiba\nA CAMPANHA NO BRASILEIRÃO\nO Mirassol tem 66 pontos no Brasileirão. Ele dificilmente vai ficar no pódio, mas, também, já tem a quarta posição assegurada.\nSão 18 vitórias, 12 empates e apenas sete derrotas, todas fora de casa. O Leão Caipira fez do Maião a sua fortaleza e não perdeu nenhuma em seus domínios. É o quinto melhor mandante do Brasileirão e vai terminar a campanha no interior, contra o Flamengo.