O Goiás ampliou a fase ruim na Série B e perdeu para o São Bernardo, por 1 a 0, pela 6ª rodada. O time esmeraldino foi superado nas últimas três partidas na Segundona e despencou na tabela da competição nacional. O técnico Daniel Paulista admite a má fase e falou que o momento é de reflexão.\nNas últimas três partidas, o Goiás perdeu para Juventude e Cuiabá, ambos por 2 a 0. Os times não haviam vencido na Série B até o jogo contra o clube esmeraldino. O São Bernardo, que superou a equipe goiana por 1 a 0 após gol de Felipe Garcia, ex-jogador do time alviverde, ganhou a primeira partida como mandante - não venciam em casa desde fevereiro.\nNa temporada, a sequência sem vitória do Goiás é de quatro jogos, já que além das três derrotas na Série B, a equipe esmeraldina empatou com o Cruzeiro por 2 a 2 pela partida de ida da 5ª fase da Copa do Brasil.