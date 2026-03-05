O técnico Daniel Paulista ainda tem dúvidas de como e quem escalar no meio-campo do Goiás para o jogo de ida da final do Campeonato Goiano contra o Atlético-GO. Com defesa e ataques definidos, o time esmeraldino pode ter de uma a duas mudanças no setor.\nO volante Lucas Rodrigues está praticamente fora do primeiro jogo da final. O jogador será reavaliado nesta sexta-feira (6), mas não treinou nesta semana por causa de um edema no tornozelo direito e não deve ser relacionado.\nO técnico Daniel Paulista volta a contar com o volante Filipe Machado, que cumpriu suspensão no jogo da volta da semifinal contra a Anapolina.\nFilipe Machado vinha atuando como segundo volante, mas é alternativa para atuar como primeiro volante na função de Lucas Rodrigues. Além dele, Baldória e Juninho são opções.\nOutro jogador que deixa o meio-campo esmeraldino em dúvida é Gegê. O jogador está recuperado de uma lesão muscular e aprimora a condição física ao longo desta semana. Há possibilidade dele voltar como titular.