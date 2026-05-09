A vitória do Goiás por 1 a 0 sobre o rival Vila Nova caiu como um resultado de alívio para o técnico Daniel Paulista. O treinador, que completou 44 anos nesta semana e cinco meses no comando do clube esmeraldino neste sábado (9), estava pressionado após sequência de cinco jogos sem vencer na temporada, sendo quatro derrotas seguidas na Série B.\nCom o resultado no clássico, o treinador afasta um pouco a pressão no cargo e o Goiás volta a vencer após quatro rodadas na Série B para sair da zona de rebaixamento.\n“Uma noite feliz pelo resultado, pela performance. A equipe mais uma vez respondeu ao momento de cobrança e de instabilidade. Essa resposta nos trouxe a vitória contra nosso maior rival. Vencemos mais uma vez em um jogo que fomos superiores do início ao fim. O Vila Nova teve talvez um pouco mais de posse de bola no segundo tempo depois da expulsão, mas chegadas perigosas praticamente não existiram. O Tadeu trabalhou muito pouco. Somente nas reposições”, analisou Daniel Paulista.