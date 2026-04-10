O técnico Daniel Paulista completou nesta quinta-feira (9) quatro meses no comando do Goiás. Contratado em dezembro do ano passado, o treinador de 43 anos soma um título pelo clube esmeraldino e tem liderado a equipe em uma das maiores sequências invictas da história alviverde. No dia a dia, mantém relação próxima com atletas e funcionários para construir um ambiente de “família”.\nOs primeiros 120 dias de Daniel Paulista no Goiás foram intensos e com direito a momentos de felicidade, algo que o torcedor do clube esmeraldino estava desacostumado em comparação com as últimas temporadas.\nNa primeira competição, o treinador comandou o Goiás na conquista do título invicto do Campeonato Goiano - a última vez que isso foi registrado no futebol goiano tinha sido na temporada de 1975, com o próprio time esmeraldino. A conquista encerrou o maior jejum da equipe de troféu da competição, de quase oito anos sem vencer o Estadual.