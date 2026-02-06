O técnico Daniel Paulista confirmou que vai fazer alterações no Goiás para o jogo deste sábado (7) contra o Inhumas. O treinador não vai relacionar os três jogadores que estão pendurados com dois cartões amarelos: o zagueiro Lucas Ribeiro, o lateral esquerdo Nicolas e o volante Lucas Rodrigues. Além deles, o zagueiro Luisão vai cumprir suspensão após ter sido expulso contra o Vila Nova.\nOs cartões amarelos serão zerados antes do início das quartas de final, mas se algum atleta que estiver pendurado receber o terceiro amarelo na última rodada da fase de classificação, a suspensão será cumprida no jogo de ida da próxima fase do Goianão. Para não correr risco de perder algum jogador, o treinador não vai utilizar nenhum atleta pendurado.\n“Com relação aos atletas que estão com o segundo cartão amarelo, eu antecipo que esses atletas não fazem parte da relação para o jogo de amanhã. É uma questão de precaução do regulamento e não corrermos o risco de ter atletas fora por suspensão por cartão amarelo”, justificou Daniel Paulista.