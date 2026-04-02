O técnico Daniel Paulista analisou o empate do Goiás em 2 a 2 com o Londrina na noite desta quarta-feira (1º). O time esmeraldino buscou a igualdade no último lance do jogo, com Esli Garcia, para manter a invencibilidade neste início de temporada, que agora chega a 19 jogos sem perder em 2026. Para o treinador, o resultado foi justo pelo que as duas equipes apresentaram.\n“O resultado, na minha visão, foi justo pelo que as duas equipes apresentaram. Foram estilos diferentes: o Goiás com um jogo mais construtivo e o Londrina apostando na transição, com marcação forte e saídas rápidas, principalmente pelos lados. Isso ficou claro no jogo”, analisou o treinador, que viu o Londrina mais perigoso nas transições, enquanto o Goiás respondia com boas jogadas.\n“Reconhecemos que poderíamos ter aproveitado melhor as chances e alguns momentos da partida, mas, pelo que foi apresentado, o resultado foi justo”, completou Daniel Paulista.