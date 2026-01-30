O técnico Daniel Paulista disse que o Goiás vai encarar de maneira diferente o clássico contra o Vila Nova. O treinador definiu o confronto contra o Tigre como “jogo que tem peso diferente” e é um “campeonato à parte”. A partida do próximo domingo (1º) vale a liderança do Campeonato Goiano.\nAlém da 1ª colocação, o Goiás tenta encerrar com seu maior jejum sem vencer o Vila Nova na história: dez jogos. São seis vitórias do Tigre e quatro empates no período que começou em 2024.\n“Clássico é um jogo diferente e encaramos dessa forma. O retrospecto atual traz ainda mais tempero para a disputa. Nós, a partir do apito do árbitro (contra a Abecat), começamos a pensar em cima do próximo adversário. No vestiário já acontece trabalho de recuperação para ter todos os atletas disponíveis. Existe um campeonato dentro do Campeonato Goiano, que são os clássicos. O retrospecto atual do adversário traz esse tempero a mais para o jogo. O Goiás está em um momento de crescente e sei que o torcedor vai estar aqui para nos apoiar a quebrar esse retrospecto do adversário”, comentou o técnico Daniel Paulista.