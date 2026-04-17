O técnico Daniel Paulista revelou que fez testes com improvisação de volante, zagueiro e atacante na função de lateral direito do Goiás. O treinador não contará com Diego Caito e Rodrigo Soares, jogadores de ofício, e provavelmente vai improvisar um atleta diante do Cuiabá, neste domingo (19).\n“Não vou abrir quais são os atletas que estamos observando, mas desde o início da semana nós estamos observando jogadores. Amanhã (sábado, 18) vamos definir. Estamos trabalhando em variáveis. Não temos atletas disponíveis que tenham feito essa função com maior regularidade, mas vamos encontrar uma solução e a expectativa é que faça uma boa atuação”, disse o técnico Daniel Paulista, que desde terça-feira (14) fez testes com volante, zagueiro e atacante improvisado.\nO Goiás teve a semana livre, mas se prepara para disputar três jogos em sete dias a partir de domingo. O clube esmeraldino vai enfrentar o Cuiabá pela Série B, depois encara o Cruzeiro pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil e visita o São Bernardo pela Segundona.