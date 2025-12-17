O técnico Daniel Paulista acredita que só vai conseguir superar a pressão no comando do Goiás com “trabalho, empenho e profissionalismo”. O treinador chega ao clube goiano após a demissão de Fábio Carille e traçou como objetivo construir uma história marcada por títulos, que apenas isso vai colocar sua “foto na parede” do time esmeraldino.\n“Eu lido com a pressão com naturalidade. Assumir um clube com o peso dessa camisa é normal ter pressão, mas só vejo uma maneira de reverter esse cenário, que é com trabalho, empenho e profissionalismo. Vou trabalhar absurdamente para que a gente possa reverter isso e colocar o Goiás no caminho das vitórias”, falou Daniel Paulista em uma das suas primeiras palavras como treinador do Goiás.\nO treinador criticou um cenário do futebol brasileiro sobre troca de treinadores ao ser questionado do que pode fazer diferente de treinadores como Zé Ricardo e Jair Ventura que foram demitidos após perderem o Goianão pelo Goiás.