O técnico Daniel Paulista elogiou o elenco do Goiás, que viveu uma semana atípica com jogo suspenso contra o Centro Oeste, por causa da forte chuva que atingiu Goiânia na última quarta-feira (21), mas que se superou para conquistar vitórias seguidas e encaminhar classificação às quartas de final do Goianão.\nO time esmeraldino disputou o primeiro tempo contra o Centro Oeste na quarta-feira, voltou para a etapa final na quinta-feira (23) e ganhou de 4 a 0. Neste sábado (24), pouco mais de 48 horas depois, a equipe voltou a campo e bateu a Anapolina, fora de casa, por 2 a 0.\n“Mais uma vitória muito boa, importante e contra um adversário (Anapolina) direto na classificação. Trocamos de posição com o resultado alcançado. Além da pontuação e classificação, a vitória foi importante por tudo que envolveu essa semana. Foi uma semana de superação do nosso grupo. Tenho que elogiar o comprometimento e determinação dos atletas. Tentamos colocar a melhor equipe no aspecto físico, sem comprometer o aspecto tático e o entrosamento”, disse Daniel Paulista.