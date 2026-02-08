O técnico Daniel Paulista enalteceu a campanha do Goiás após o fim da fase de classificação. O time esmeraldino encerrou a 1ª fase do Campeonato Goiano com vitória por 1 a 0 sobre o Inhumas, neste sábado (7). O resultado garantiu o 1º lugar geral para o clube esmeraldino.\n“Conseguimos o primeiro objetivo da temporada que era terminar no 1º lugar. Sofremos apenas um gol na competição. Agora é um novo campeonato, uma nova competição que se inicia e vamos ter que nos preparar muito, mas não podemos ter o nível de atuação que tivemos hoje (sábado)”, afirmou o técnico do Goiás.\nDaniel Paulista optou por fazer mudanças em todas as posições de linha e até promoveu a estreia do centroavante Willie na equipe profissional do Goiás. O time esmeraldino não jogou bem e conseguiu o gol da vitória aos 45 minutos do 2º tempo, após jogada do meia Brayann que cruzou para Lourenço completar.