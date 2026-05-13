O técnico Daniel Paulista enalteceu o desempenho do Goiás diante do Cruzeiro na partida que eliminou o time goiano da Copa do Brasil. A Raposa venceu por 1 a 0, nesta terça-feira (12), no Mineirão, e avançou às oitavas de final.\n“Conseguimos fazer um bom primeiro tempo. A infelicidade do pênalti poderia ser evitada e o jogo seguiria 0 a 0 para no segundo tempo a gente fazer o que fez, de se arriscar mais. Ficamos expostos para contra-ataques, mas atacamos com qualidade e criamos boas situações. Saímos daqui fortalecidos pelo que a equipe apresentou contra nosso melhor adversário na temporada, até então”, avaliou o treinador.\nDaniel Paulista lamentou a eficiência ofensiva do Goiás. O time goiano chegou pouco no primeiro tempo, mas conseguiu dar mais sustos no Cruzeiro na etapa final com direito a bola na trave do atacante Esli Garcia.