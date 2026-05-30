O técnico Daniel Paulista explicou a escalação do Goiás com dobra na lateral esquerda no empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, neste sábado (30). O treinador escalou Nicolas e Djalma como titulares na partida válida pela 11ª rodada da Série B.\nEm campo, Nicolas ficou mais próximo dos zagueiros, enquanto Djalma atuou ao lado dos meio-campistas. “Dentro da nossa avaliação, o Atlético-GO jogou as últimas partidas com força pelo lado direito. O Ewerthon (lateral direito do Atlético-GO) é muito agressivo. Nós entendemos que precisamos bloquear esse avanço do Ewerthon, pelo menos no início. Reconheço que a saída do Atlético-GO com a entrada do Natã (Felipe, zagueiro) não nos gerou dificuldades do lado direito. Conseguimos bloquear bem”, justificou.\nO Goiás encerrou sequência de dois jogos como visitante com quatro pontos. Na rodada anterior, o time esmeraldino venceu o Avaí por 2 a 0. Para o técnico Daniel Paulista, os pontos são importantes. O clube alviverde era o pior visitante da Série B antes dessa sequência.