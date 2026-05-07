O técnico Daniel Paulista mostrou confiança na coletiva antes do clássico contra o Vila Nova e acredita que o Goiás pode encerrar a sequência de derrotas na Série B caso volte a ter atuação equilibrada. O treinador diz que se apega aos bons desempenhos que a equipe já mostrou em 2026 para retomar o caminho das vitórias na competição nacional.\n“Estamos nos apegando no que a equipe já produziu, as coisas boas. A equipe sabe o caminho. Os momentos de desconexão acontecem. O jogo não é constante o tempo todo. Esse equilíbrio temos que voltar a encontrar, de não oscilar tanto dentro de uma partida. Nós mostramos aos atletas que potencial não falta, o trabalho nos fez vencer é o que vai nos fazer voltar a encontrar as vitórias”, comentou o treinador.\nDaniel Paulista vive seu primeiro momento de pressão desde que chegou ao Goiás, há pouco mais de quatro meses. O clube esmeraldino perdeu os últimos quatro jogos na Série B e entrou na zona de rebaixamento. O treinador minimizou o cenário de uma possível demissão e frisou que essa pressão faz parte da rotina de técnicos no Brasil.