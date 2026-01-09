O técnico Daniel Paulista não pretende fazer rodízio no Goiás no início do Campeonato Goiano e acredita que a equipe esmeraldina ainda não estará perto do ideal no começo da competição, mas garante que a atuação contra o Goiatuba será “satisfatória”.\n“A expectativa é que a gente não precise fazer rodízio. É claro que algumas substituições pontuais mediante o desgaste e necessidade, se fizer necessário, vamos fazer. A ideia é que os atletas tenham sequência de jogos para ganhar melhor condição física. Procuramos dar ênfase física e técnica para os atletas terem base de sustentação nos jogos de meio e finais de semana. Em determinados momentos, substituições podem acontecer, por desgaste e também pelo rendimento”, comentou o treinador.\nDaniel Paulista evitou falar sobre qual vai ser o nível técnico do Goiás diante do Goiatuba, mas acredita que a equipe ainda não estará perto do que ele imagina sobre futebol.