O técnico Daniel Paulista projetou dificuldade para o Goiás na semifinal contra a Anapolina. O treinador acredita que a atual fase do Campeonato Goiano vai ser marcada pelo aumento de competitividade na busca pelo título estadual.\n“Projeto com a mesma dificuldade que tem sido o campeonato todo. As quartas de final mostraram a competitividade da competição. O adversário (Anapolina) conseguiu a classificação por mérito e pelo que desenvolveu. Vamos ter que nos esforçar muito para ter chance de vencer e conquistar o objetivo”, afirmou o treinador esmeraldino.\nO Goiás inicia a semifinal na liderança geral do Campeonato Goiano e depende apenas de si para seguir no topo da classificação. Em uma eventual final, o primeiro colocado mandará o jogo da volta em casa. O técnico esmeraldino, no entanto, entende que a equipe não pode pensar neste fator diante da Anapolina.