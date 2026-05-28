O técnico Daniel Paulista quer o Goiás intenso e evita o rótulo de favorito contra o Atlético-GO no clássico goiano que será disputado neste sábado (30), pela 11ª rodada da Série B. O treinador também enalteceu o desempenho da equipe esmeraldina nos duelos contra os rivais em 2026. O clube alviverde não perdeu, com três vitórias e dois empates.\n“Eu penso que o futebol essa questão de favoritismo é repercussão de microfone, de torcedor fomentar a rivalidade. Aqui dentro não trabalhamos dessa forma. Trabalhamos com a ideia de que esse jogo é o mais importante. Todo clássico é diferente pela rivalidade, pelo movimento na cidade, sempre encaramos desde o início de trabalho de forma diferente. Foi provado contra os rivais da cidade a postura diferente, procurando jogar com a intensidade que o jogo necessita. É um jogo de disputa, vencer confrontos como esse é importante”, comentou o treinador sobre o clássico contra o Atlético-GO.