O técnico Daniel Paulista é um dos nomes cotados pelo Ceará para assumir o comando da equipe após a demissão de Mozart. O treinador esmeraldino, no entanto, não recebeu nenhuma proposta oficial da equipe alvinegra.\nO estafe do treinador do Goiás foi consultado pela direção do Ceará, mas nenhuma proposta foi apresentada. As conversas inicialmente foram sobre uma possível abertura de Daniel Paulista em ouvir a direção cearense. O POPULAR apurou que o treinador esmeraldino não pretende se reunir para ouvir a direção alvinegra e mantém foco no Goiás.\nEssa não é a primeira sondagem que Daniel Paulista recebe desde que chegou ao Goiás. Entre março e abril, após o título do Goianão, o treinador foi procurado por equipes da Série A, mas também optou por não avançar nas conversas.\nAlém de Daniel Paulista, o Ceará procurou o técnico Hélio dos Anjos, que atualmente está no Náutico. O ex-treinador do Goiás também negou a investida da equipe cearense.